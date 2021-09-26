فتح تنعي شهداء فلسطين الأبرار







وشددت على أن دماء: أحمد زهران ومحمود حميدان وزكريا بدوان وأسامة صبح ستضيء الطريق لشعبنا نحو الأقصى والقيامة والقدس والدولة والوحدة الوطنية التي سطروها أبطالنا في الميدان. رحم الله الشهداء الأبرار.

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دماء الشهداء الأبرار لن تكون إلا وقودا للصمود والعطاء واستمرار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطننعت حركة فتح الشهداء الأبرار الخمسة الذين ارتقوا فجر هذا اليوم الأحد على أرض جنين البطولة، وقدس الإباء والتحدي العاصمة على أيدي عصابات الاحتلال الإسرائيلية، في جريمة بشعة كجرائمهم التي لم تتوقف للحظة واحدة ضد الأرض والإنسان الفلسطينيين.