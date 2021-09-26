شؤون فلسطينية

الكشف عن حالة الضابط والجندي اللذين أصيبا خلال اشتباكات جنين

الكشف عن حالة الضابط والجندي اللذين أصيبا خلال اشتباكات جنين
رام الله - دنيا الوطن
كشف يارون بار لافي، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى (رامبام) الإسرائيلي، عن الحالة الصحية للضابط والجندي الإسرائيليين، اللذيْن اصيبا خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت، صباح اليوم الأحد، في مدينة جنين.

ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن بار لافي، قوله: "تم اجراء عملية جراحية ناجحة للضابط والجندي اللذيْن أصيبا في الضفة الغربية، فجر اليوم، وهما في حالة خطيرة ولكنها مستقرة".

وأضاف: "الضابط والجندي الان تحت التخدير والتنفس الصناعي، ومن المتوقع إجراء المزيد من العمليات الجراحية لهما في الأيام المقبلة".

ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر اليوم الاحد، في مدينة بورقين بمدينة جنين، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، واصابة ضابط وجندي اسرائيلييْن.

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