"محميات فلسطين ": السياحة الداخلية المدخل الرئيسي لتحقيق النمو الشامل















رام الله - دنيا الوطنأصدر موقع محميات فلسطين الالكتروني بيانا صحفيا لمناسبة يوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 من شهر سبتمبر من كل عام، للتأكيد على أهمية تعزيز دور السياحة في فلسطين والعمل على تطويرها لما تشكله من مخزنا للنمو الشامل في فلسطين.وأشار الموقع بأن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام (السياحة لتحقيق نمو شامل) وهو فرصة محلية لإعادة النظر في مستقبل قطاع السياحة الفلسطيني خاصة بعد جائحة (كوفيد-19) التي تأثرت فيها السياحة محليا وعالمياً.وأكد محميات فلسطين في بيانه بأن السياحة في فلسطين تتطلب نهوضا من كافة الجهات ذات العلاقة والاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية والاقتصادية للسياحة، مثمنة جهود وزارة السياحة والآثار الفلسطينية على البرنامج الوطني (جاهزين) لرفع مهارات القوى العاملة في السياحة الفلسطينية وتوفير الفرصة لأخذ الدورات الإلزامية المطلوبة لجميع القطاعات النشطة في السياحة الفلسطينية.وبين الموقع أن الجائحة فرضت تحديا كبيرا لقطاع السياحة في فلسطين، وعمل فريق الموقع وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية على عقد العديد من الدورات التدريبية والتوعوية والتثقيفية في مجال السياحة البيئية بالتعاون مع نقابة أدلاء السياحة العربية في داخل المحميات الطبيعية، بهدف تطوير قدرات العاملين فيها وتأهيلهم ورفع مستوى مهاراتهم في مجال الإرشاد والتسويق السياحي. .وعمل الموقع من خلال مشروعه على إصدار كتاب (فلسطين لوحة فسيفسائية ملونة -دليل المسارات السياحية) بدعم من مؤسسة هانس زايدل والذي يقدم معلومات بيئية متعلقة بالسياحة البيئية والتنوع الحيوي ويخدم فئات مختلفة من ادلاء ومعلمينوطلبة ومهتمين في المجال البيئي والسياحي والمجتمع المحلي للتنزه في المحميات الطبيعية ومناطق التراث الطبيعي والثقافي.وأشار محميات فلسطين الى أهمية تعزيز دور السياحة الداخلية وتقوية مساهمتها وتطوير البنية التحتية لقطاع السياحة وتنفيذ العديد من البرامج الوطنية والتوعوية لأنها المدخل الرئيسي لتحقيق النمو الشامل والتنمية السياحية المستدامة.