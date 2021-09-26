العطاري ولحلوح يسلمان وهدان رسمياً رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رام الله - دنيا الوطنسلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري، ووكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح الرئيس السابق للمؤسسة، اليوم الاحد، الدكتور عبد المنعم وهدان رسميا رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وقد جرت مراسم التسلم والتسليم بمقر المؤسسة في مدينة رام الله بحضور المدراء العامين وعدد من المدراء والعاملين في المؤسسة.وشكر العطاري الرئيس السابق للمؤسسة م. عبد الله لحلوح على عمله الدؤوب في تطوير المؤسسة خلال المرحلة السابقة، متمنيا للرئيس الجديد للمؤسسة كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، معربا عن ثقته بنجاحه في هذه المهمة.