حماس تهنئ جرار بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال





وقالت الحركة على لسان القيادي إسماعيل رضوان في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "جرار التي صبرت وثبتت في أصعب الظروف وأقساها وقاومت الاحتلال قدمت نموذجا مناضلا مقاوما عنيدا للاحتلال ومحافظا على الثوابت يفخر به أبناء شعبنا مع أخواتها من خنساوات فلسطين من أمثال أم نضال فرحات وأم محمود العابد وأم عاصف البرغوثي وريم الرياشي وغيرهن من نساء فلسطين ".



وشددت على أن قضية المعتقلين ستبقى على سلم أولوياتنا حتى ينالوا حريتهم.



رام الله - دنيا الوطنتتقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بأحر التهاني والتبريكات من خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن الجبهة الشعبية بمناسبة الافراج عنها من سجون الاحتلال بعد قضائها عامين كاملين في محاولة لكسر ارادتها الصلبة.