محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطناجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)، حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الصحي والتطعيم للحد من تفشي فيروس (كورونا)، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في إطار الاجتماع الدوري والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة ذات العلاقة.وترحم المحافظ أبو بكر في بداية الاجتماع على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وفي بلدة برقين غرب مدينة جنين، مشيراً إلى الموقف الثابت لقيادتنا ممثلةً بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" بالدفاع عن حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، مؤكداً على ما جاء في خطاب الرئيس "أبو مازن" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من محطات ومواقف تزيد من عزيمتنا على مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.واستمع أبو بكر ولجنة الطوارئ إلى تقرير من مديرية صحة طولكرم حول أخر مستجدات الحالة الصحية، واستكمال عملية التطعيم، وعدد الإصابات اليومي، وحالات التعافي، والأمور المتعلقة بالبرتوكول الصحي، فيما قدم مدير التربية والتعليم بطولكرم شرحاً عن وضع العملية التعليمية واستمرار التعليم ضمن الإجراءات والبرتوكول الصحي المتبع بالمدارس، من حيث عدد الإصابات ما بين الطلبة والكادر التعليمي.هذا وتخلل الاجتماع، مداخلات من أعضاء لجنة الطوارئ، كل حسب اختصاصه، فيما خرج عن اللقاء مجموعة من التوصيات لمتابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.