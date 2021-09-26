وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية





وتحدثت الوزير خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني عن اهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان جائحة (كورونا) اثرت على جميع دول العالم و على فلسطين.





وأكد عسيلي على أهمية تضافر جميع الجهود للنهوض بالقطاع السياحي.





وأكد العمل على تعزيز التعاون و التشبيك مع القطاع السياحي لضمان الخروج من اثار جائحة كورونا مع العمل على إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمعيقات الاقتصادية التي حدثت امام هذا القطاع و في الختام شكر رئيس جمعية الفنادق الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمستمر الجمعية.





وأكد استمرار العمل على نفس النهج في سبيل تجاوز المعيقات والعقبات التي امام القطاع الفندقي



وقال معايعة ان عمل الوزارة يهدف إلى اعادة الثقة في صناعة السياحة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، وتطوير بروتوكولات صحية جديدة والحفاظ على الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع وتحسين مهاراتهم ليكونوا مستعدين للوضع الجديد وقادرين على تنفيذ مهامهم في ظل الوضع القائم اضافة الى تجهيز المرافق السياحية لضمان مستوى عالٍ من تنفيذ اجراءات الصحة والنظافة حسب المعايير الدولية، والترويج لفلسطين كوجهة سفر آمنة.