وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية
استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة وبحضور وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد عسيلي، رئيس جمعية الفنادق العربية الياس العرجا وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثا، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم في البداية رحبت معايعة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية الفنادق العربية، مقدمة لهم التهاني لانتخابهم كممثلي عن المؤسسات الفندقية في فلسطين.
وأكدت على روح الشراكة والتعاون و التكاتف بين القطاع العام والخاص، ولما لهذا التعاون من أهمية في تنسيق الجهود المشتركة.
وأكدت معايعة حساسية الظرف الذي يمر فيه القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص في فلسطين والعالم في ظل جائحة كورونا، وما أحدثته هذه الجائحة من معيقات، مؤكدة العمل المستمر والجاد في سبيل حل هذا المعيقات بالشراكة مع مختلف الجهات بالرغم من قلة الامكانيات الحكومية.
وأردفت معايعة ان الحكومة حاولت قدر المستطاع دعم القطاعات، ومنها السياحة، غير ان الإمكانيات محدودة جدا والخسائر كبيرة بحيث تفوق امكانيات الحكومة، ولكن عملنا على اعفاء كل المرافق التي ترخص من وزارة السياحة والاثار من رسوم الترخيص للعام 2020 و2021 وأعادت وزارة المالية نحو 50 في المئة من الاستردادات الضريبية للفنادق.
وقال معايعة ان عمل الوزارة يهدف إلى اعادة الثقة في صناعة السياحة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، وتطوير بروتوكولات صحية جديدة والحفاظ على الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع وتحسين مهاراتهم ليكونوا مستعدين للوضع الجديد وقادرين على تنفيذ مهامهم في ظل الوضع القائم اضافة الى تجهيز المرافق السياحية لضمان مستوى عالٍ من تنفيذ اجراءات الصحة والنظافة حسب المعايير الدولية، والترويج لفلسطين كوجهة سفر آمنة.
وتحدثت الوزير خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني عن اهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان جائحة (كورونا) اثرت على جميع دول العالم و على فلسطين.
وأكد عسيلي على أهمية تضافر جميع الجهود للنهوض بالقطاع السياحي.
وأكد العمل على تعزيز التعاون و التشبيك مع القطاع السياحي لضمان الخروج من اثار جائحة كورونا مع العمل على إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمعيقات الاقتصادية التي حدثت امام هذا القطاع و في الختام شكر رئيس جمعية الفنادق الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمستمر الجمعية.
وأكد استمرار العمل على نفس النهج في سبيل تجاوز المعيقات والعقبات التي امام القطاع الفندقي
التعليقات