شؤون فلسطينية

وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية

وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة وبحضور وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد عسيلي، رئيس جمعية الفنادق العربية الياس العرجا وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثا، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم في البداية رحبت معايعة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية الفنادق العربية، مقدمة لهم التهاني لانتخابهم كممثلي عن المؤسسات الفندقية في فلسطين.

وأكدت على روح الشراكة والتعاون و التكاتف بين القطاع العام والخاص، ولما لهذا التعاون من أهمية في تنسيق الجهود المشتركة. 

وأكدت معايعة حساسية الظرف الذي يمر فيه القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص في فلسطين والعالم في ظل جائحة كورونا، وما أحدثته هذه الجائحة من معيقات، مؤكدة العمل المستمر والجاد في سبيل حل هذا المعيقات بالشراكة مع مختلف الجهات بالرغم من قلة الامكانيات الحكومية. 

وأردفت معايعة ان الحكومة حاولت قدر المستطاع دعم القطاعات، ومنها السياحة، غير ان الإمكانيات محدودة جدا والخسائر كبيرة بحيث تفوق امكانيات الحكومة، ولكن عملنا على اعفاء كل المرافق التي ترخص من وزارة السياحة والاثار من رسوم الترخيص للعام 2020 و2021 وأعادت وزارة المالية نحو 50 في المئة من الاستردادات الضريبية للفنادق. 

وقال معايعة ان عمل الوزارة يهدف إلى اعادة الثقة في صناعة السياحة الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، وتطوير بروتوكولات صحية جديدة والحفاظ على الموظفين الذين يعملون في هذا القطاع وتحسين مهاراتهم ليكونوا مستعدين للوضع  الجديد وقادرين على تنفيذ مهامهم في ظل الوضع القائم اضافة الى تجهيز المرافق السياحية لضمان مستوى عالٍ من تنفيذ اجراءات الصحة والنظافة حسب المعايير الدولية، والترويج لفلسطين كوجهة سفر آمنة.

وتحدثت الوزير خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني عن اهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان جائحة (كورونا) اثرت على جميع دول العالم و على فلسطين. 

وأكد عسيلي على أهمية تضافر جميع الجهود للنهوض بالقطاع السياحي.

وأكد العمل على تعزيز التعاون و التشبيك مع القطاع السياحي لضمان الخروج من اثار جائحة كورونا مع العمل على إيجاد حلول جذرية وحقيقية للمعيقات الاقتصادية التي حدثت امام هذا القطاع و في الختام شكر رئيس جمعية الفنادق الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والمستمر الجمعية.

وأكد استمرار العمل على نفس النهج في سبيل تجاوز المعيقات والعقبات التي امام القطاع الفندقي

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: وفاؤنا لدماء الشهداء يتطلب وقف التنسيق الأمني

"الديمقراطية": وفاؤنا لدماء الشهداء يتطلب وقف التنسيق الأمني

العطاري ولحلوح يسلمان وهدان رسمياً رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

العطاري ولحلوح يسلمان وهدان رسمياً رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

العاروري: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وسيدفع الاحتلال الثمن

العاروري: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وسيدفع الاحتلال الثمن

فتوح: اغتيال خمسة شبان جريمة ضد الإنسانية واستهتار إسرائيل بالقانون الدولي

فتوح: اغتيال خمسة شبان جريمة ضد الإنسانية واستهتار إسرائيل بالقانون الدولي

حماس تهنئ جرار بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال

حماس تهنئ جرار بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

300 ألف جرعة من لقاح &#34;فايزر&#34; في طريقها لقطاع غزة

300 ألف جرعة من لقاح "فايزر" في طريقها لقطاع غزة

سلطات الاحتلال تفرج عن القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار

سلطات الاحتلال تفرج عن القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العطاري ولحلوح يسلمان وهدان رسمياً رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

العطاري ولحلوح يسلمان وهدان رسمياً رئاسة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

فتوح: اغتيال خمسة شبان جريمة ضد الإنسانية واستهتار إسرائيل بالقانون الدولي

فتوح: اغتيال خمسة شبان جريمة ضد الإنسانية واستهتار إسرائيل بالقانون الدولي

حماس تهنئ جرار بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال

حماس تهنئ جرار بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس (كورونا)

وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية

وزيرا والاقتصاد السياحة يلتقيان جمعية الفنادق العربية

&#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بانعقاد مجلس الوزراء بالخليل

"النضال الشعبي" ترحب بانعقاد مجلس الوزراء بالخليل

وزير الأشغال يناقش مع المجلس الفلسطيني للإسكان آليات العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار

وزير الأشغال يناقش مع المجلس الفلسطيني للإسكان آليات العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار

بلدية قلقيلية و&#34;بالتل&#34; توقعان اتفاقية شراكة وتعاون

بلدية قلقيلية و"بالتل" توقعان اتفاقية شراكة وتعاون

منوعات

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

عربي

وزير خارجية الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أزمة الصحراء الغربية

وزير خارجية الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أزمة الصحراء الغربية

العراق: ندعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

العراق: ندعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف للأنظمة من جنسيات مختلفة

السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف للأنظمة من جنسيات مختلفة

الرئيس الجزائري يعلن إنتاج أول لقاح محلي لفيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعلن إنتاج أول لقاح محلي لفيروس (كورونا)