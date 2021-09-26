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وزير خارجية الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أزمة الصحراء الغربية

وزير خارجية الجزائر والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أزمة الصحراء الغربية
وزير الخارجية الجزائري والأمين العام للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، مع الأمين العام للأمم المتحدة آخر مستجدات الأزمة الصحراوية، جاء ذلك على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ (76) بنيويورك، اليوم الأحد.

ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية الجزائرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإن الجانبان استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الحلول السلمية للأزمات، في كل من ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء.

كما تناول اللقاء، التحديات التي تواجهها تسوية الأزمة في الصحراء الغربية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسبل تفعيل جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

ويدور النزاع حول الصحراء الغربية منذ عقود، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم (البوليساريو)،  حيث يقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته.

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