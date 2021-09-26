سلطات الاحتلال تفرج عن القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية، خالدة جرار من سجون الاحتلال.ودعت "الشعبيّة" وبمُناسبة تحرّر جرار للمشاركة الواسعة في استقبالها اعتبارًا من اليوم الأحد في قاعة كنيسة الكاثوليك الكائنة في رام الله التحتا وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 29-9-2021.ولفتت الجبهة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، إلى أنّ الاستقبال سيكون في أيّام (الاثنين-الثلاثاء - الأربعاء) ويبدأ من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، مُشددةً على أنّ حضور أبناء شعبنا وفاءٌ للحركة الأسيرة ولصمود الرفيقة أم يافا.