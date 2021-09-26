وزير الأشغال يناقش مع المجلس الفلسطيني للإسكان آليات العمل المشترك في ملف إعادة الإعمار





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأشغال العامة والإسكان د.م. محمد محمد زيارة، بمكتبه في قطاع غزة، م. محمد الوزير ، عضو مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان، وناقش معه دور المجلس الفلسطيني للإسكان في جهود إعادة الإعمار، موضحًا بأن وزارته ستدعم أي جهة رسمية تعمل على تقديم الدعم والمساندة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في الحكومة الفلسطينية.وأكد زيارة على أهمية إشراك المجلس الفلسطيني للإسكان في مشاريع إعادة الإعمار، باعتبار أن المجلس مؤسسة وطنية وشركاء للحكومة، ويجب أن يتم منحهم الدور اللازم لتعزيز مشاركتهم، موضحًا بأنه سيتم صياغة اتفاقية إطار عمل بينالوزارة والمجلس لتسهيل مهامهم في تنفيذ مشاريعهم الممولة في كل محافظات الوطن.من جهته أكد م.محمد الوزير على الخبرة الكبيرة والمعرفة الفنية الواسعة التي يتميز بها المجلس الفلسطيني للإسكان من خلال تجربته السابقة في كافة المشاريع الكبيرة، وتقديم الاستشارات والدراسات الهندسية والفنية، مؤكداً على استعداد المجلس الفلسطيني للإسكان للتعاون مع الوزارة في أي أعمال تتعلق بجهود إعادة الإعمار، وفقًا للسياسات والخطط المعتمدة من الحكومة الفلسطينية.