بلدية قلقيلية و"بالتل" توقعان اتفاقية شراكة وتعاون

رام الله - دنيا الوطنوقع اليوم رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري ووفدا من مجموعة الاتصالات – بالتل في دار البلدية اتفاقية شراكة وتعاون بين الجانبين وضم الوفد معاذ حبوب مدير مبيعات الشركات و ثائر هوجي مدير مبيعات الشركات / منطقة الشمال بحضور نائب رئيس البلدية د. باسم الهاشم و مدير البلدية م. عبد المؤمن عفانة وموظفي البلدية من ذوي العلاقةورحب د. المصري بالوفد الضيف مشيرا ان الاتفاقية تأتي استمرارا للتعاون القائم بين الطرفين مثمنا الجهود والخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات مبديا استعداده للتعاون لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطينيوأكد الوفد حرص مجموعة الاتصالات على بناء علاقة استراتيجية والتعاون مع بلدية قلقيلية لتقديم افضل الخدمات ضمن تقنيات متقدمة و متطورة.