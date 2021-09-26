"العربية الفلسطينية" تنعي شهداء القدس وجنين

رام الله - دنيا الوطنادانت الجبهة العربية الفلسطينية الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال صباح اليوم بمحافظتي القدس وجنين والتي ادت الى استشهاد عدد من المواطنين، مؤكدة ان سياسة الاقتحامات لمدننا وقرانا والانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال ستشعل فتيل المواجهة، فشعبنا الفلسطيني لن يقف متفرجا ومكتوف الايدي أمام ممارسات الاحتلال التي تهدف الى كسر ارادة شعبنا وثنيه عن مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها صباح اليوم تعقيبا على جريمة الاحتلال اننا ونحن ننعى بكل الفخر والاعتزاز شهداء القدس وجنين، فإننا نتوجه بالعزاء لذويهم ولأهلنا الابطال في مدينتي القدس وجنين، ونهيب بجماهير شعبنا المشاركة الواسعة في تشييع جثامينهم ومواصلة حالة الاشتباك واشعال الارض تحت اقدام الاحتلال.وتابعت الجبهة ان انتهاكات الاحتلال المتواصلة وسياساته الاجرامية بحق شعبنا تستدعي من العالم ومؤسسات المجتمع الدولي التحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال والزامه بوقف جرائمه بحق شعبنا، فقد طفح الكيل عند شعبنا كما عبر عنه سيادة الرئيس ابو مازن في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وان على الاحتلال ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج جرائمه.