العراق: ندعو إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إيران للبدء بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحدود وكري شط العرب.وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".وأضاف أن وزير الخارجية دعا نظيره الوزير الإيراني إلى البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية، وكري مجرى شط العرب.