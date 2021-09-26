"الاقتصاد" توقع اتفاقيات توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع عدد من المؤسسات الفلسطينية



وأكد الوزير خلال مراسم التوقيع على ان تنمية روح الابتكار وتوفير الرعاية والاهتمام بالمبتكرين الفلسطينيين، يعد ركيزة أساسية من ركائز دعم التنمية الاقتصادية، لافتا الى أهمية تأسيس شبكة مراكز دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا التي تُشكّل جزءاً من استراتيجية تعزيز الابتكار والريادة.



وأشار الوزير الى الجهود التي تقودها الوزارة في مجال توفير بيئة مناسبة لممارسة الاعمال، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح البيئة القانونية الناظمة للاستثمار، كقانون الشركات الذي هو في طور المصادقة، وقانون حقوق الملكية الصناعية الذي تعكف الوزارة على اعداده.



من جانبهم اشاد رؤساء وممثلي المؤسسات الثلاث، بالجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين فرص الحصول على الادبيات العلمية والتكنولوجية وتحسين نوعية الأنشطة المتعلقة ببراءات الاختراع المحلية والتكامل بين القطاعين الاكاديمي والصناعي.



يذكر انه وبانضمام الثلاث مؤسسات اليوم يصبح في فلسطين 14 مركزا لدعم الابتكار موزعين على محافظات الوطن وجامعاته لتحقيق مصالح لفائدة المخترعين والريادين.



رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الاحد، اتفاقية توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع ثلاث مؤسسات فلسطينية، هي جامعة فلسطين التقنية خضوري وجامعة الخليل وجمعية الحاسبات.