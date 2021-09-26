الصين: بيع حصص ثاني أكسيد الكربون لعدد من الشركات

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مديرية تغيرات المناخ بوزارة البيئة الصينية، لي غاو، أن سلطات بلاده باعت خلال شهرين بعض حصص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لعدة شركات.وقال لي غاو، في مؤتمر المعهد الدولي للتمويل الأخضر: "إنه تم في السوق الوطنية للتجارة مع حلول 23 أيلول/سبتمبر، تنفيذ صفقات لبيع حصص ثاني أكسيد الكربون تبلغ 8.48 مليون طن من الانبعاثات، بقيمة إجمالية بلغت 418 مليون يوان".فيما تشمل القائمة الأولى للمؤسسات التي يمكنها الوصول إلى السوق الصينية لحصص الانبعاثات أكثر من ألفي شركة تعمل في مجال توليد الكهرباء.ووفقا لوزارة البيئة الصينية، يتجاوز حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه الشركات 4 مليارات طن سنويا.