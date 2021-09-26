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شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تشيد بموقف العراق من التطبيع مع دولة الاحتلال

"الديمقراطية" تشيد بموقف العراق من التطبيع مع دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم بالموقف الرسمي لدولة العراق الشقيق في رفضها التطبيع مع دولة الاحتلال، وإدانتها المؤتمر الذي انعقد مؤخراً في أربيل، كما أشادت بقرارها إحالة منظمي المؤتمر إلى القضاء، لما يكاد أن يلحقه هذا المؤتمر من ضرر بسمعة العراق القومية.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن موقف القيادة العراقية من التطبيع ليس بجديد بالنسبة لنا، في فلسطين، فلقد اعتدنا على الدوام أن يكون العراق، إلى جانب إخوان آخرين في المنطقة العربية، سنداً للقضية الفلسطينية، وحاضناً لها، ومنخرطاً في المعركة دفاعاً عن عروبة فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني التهويدي العنصري.

كما أشادت الجبهة بدور الشعب العراقي الشقيق، وتضحياته من أجل فلسطين، وقالت في ختام بيانها إن مقبرة شهداء الجيش العراقي عند مدخل مدينة جنين ستبقى علامة خالدة من علامات العلاقة الأخوية الوثقى بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.

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