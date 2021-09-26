آيسلندا: النساء يفزن بغالبية المقاعد البرلمانية



وتملأ النساء (33) مقعداً من أصل (63) في البرلمان الايسلندي، أي ما يعادل 52.3 %، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت، وفق (مونت كارلو).



وصوت الآيسلنديون أمس السبت لاختيار نوابهم، بعد أربعة أعوام من حكم جاكوبسدوتير، رئيس الوزراء الحالية الجزيرة.



ويعد برلمان أيسلندا المؤلف من (63) مقعداً من أقدم البرلمانات في العالم، ويتعين الفوز بعدد (32) مقعداً لتحقيق الأغلبية.



رام الله - دنيا الوطنحصدت النساء، اليوم الأحد، على أغلبية المقاعد في البرلمان الآيسلندي، في سابقة من نوعها بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.