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شؤون فلسطينية

كتائب القسام تزف شهداء القدس وجنين وتؤكد على مواصلة درب الجهاد والمقاومة

كتائب القسام تزف شهداء القدس وجنين وتؤكد على مواصلة درب الجهاد والمقاومة
زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، شهداء اشتباكات القدس وجنين، مؤكدة على "مواصلة درب الجهاد والمقاومة وقض مضاجع العدو تمهيداً للمعركة الكبرى التي ستلتئم فيها الصفوف، وتتوحد فيها الجبهات، ويتحقق فيها النصر الكامل ودحر المحتل عن كل شبر من أرضنا".

وزفت الكتائب في بيان عسكري اليوم الأحد شهداءها القائد الميداني أحمد إبراهيم زهران شقيق الشهيد زهران زهران أحد أبطال عملية أسر نخشون فاكسمان، وزكريا إبراهيم بدوان، والمجاهد القسامي محمد مصطفى حميدان، وجميعهم من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، والذين ارتقوا في اشتباكٍ مسلحٍ مع قوةٍ صهيونيةٍ خاصة في جبال القدس فجر اليوم الأحد 19 صفر 1443هـ الموافق 26/09/2021م، لتفيض أرواحهم إلى بارئها محلقةً في سماء فلسطين، بعد مسيرةٍ دؤوبةٍ من الجهاد والإعداد توجت بالمطاردة ثم الشهادة في سبيل الله.

كما زفت الكتائب الشهيد أسامة ياسر صبح الذي ارتقى خلال الاشتباك المسلح بين قوات الاحتلال والمقاومين في جنين فجر اليوم، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً.

وتوجهت الكتائب بالتحية إلى أهل القدس والضفة الذين ما هدأت ثورتهم ولا خبت عزيمتهم، وسطروا في كل المراحل صفحات عزٍ ناصعةً رغم ملاحقة الاحتلال وأذنابه، ولم تثنهم كل المحن عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة وقض مضاجع العدو الذي لن يقر له قرارٌ على أرضنا بإذن الله.

ودعت الكتائب أبناء شعبنا في القدس والضفة إلى المزيد من الإبداع المقاوم واجتراح التكتيكات والوسائل التي تثخن في العدو وتستنزفه بكافة أشكال المقاومة الممكنة، تمهيداً للمعركة الكبرى التي ستلتئم فيها الصفوف، وتتوحد فيها الجبهات، ويتحقق فيها النصر الكامل ودحر المحتل عن كل شبر من أرضنا، وما ذلك على الله بعزيز.

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