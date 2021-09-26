السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف للأنظمة من جنسيات مختلفة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط (15693) من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، وذلك خلال فترات الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أيلول/سبتمبر الحالي.وذكرت الوزارة في بيان لها: "أنه تم ضبط (15693) مخالفا، بينهم (6336) مخالفا لنظام الإقامة، و(7452) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(1905) مخالفين لنظام العمل".ولفتت الداخلية إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ (311) شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.