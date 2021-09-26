إيران: نتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين





وذكر أن دول العالم تلاحظ في أفغانستان اليوم جانباً من سياسات الأمريكيين الخاطئة والعقيمة هذه.





رام الله - دنيا الوطنأكد حسين امير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيرانية، أن طهران تتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين وليس على أساس رسائلهم المتناقضة التي تنقل لبلاده عبر قنوات إعلامية ودبلوماسية.وقال عبداللهيان: "خلال زيارتي التي قمت بها إلى نيويورك على مدى خمسة أيام توفرت الفرصة للقاء مع نحو (50) شخصية سياسية، كما كان لي لقاءان مهمان مع وسائل الإعلام ومراكز فكرية ودراساته وأساتدة جامعات أمريكية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).وأضاف عبداللهيان: "إن القضية الأخرى، التي كانت ضمن النقاشات الجادة خلال اللقاءات التي جرت مع أمين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش وعدد من وزراء الخارجية، هي قضية البحث في كيفية عودة ايران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا".وتابع وزير الخارجية: "لقد تطرقنا بصراحة إلى سلوك الأمريكيين، خاصة في الاجتماع المغلق للرؤساء ومدراء مراكز الفكر والأبحاث الأمريكيين، وأساتذة العلاقات الدولية في أمريكا".وأكمل قائلا: "لقد أكدنا بأن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تسودها الصلابة والحكمة والمنطق فيما يسود التسرع واللامنطق سلوك متخذي القرار في البيت الأبيض الأمريكي".