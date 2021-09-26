فنزويلا تؤكد التزامها وتضامنها مع دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، فيليكس بلاسينثيا، يوم الاثنين الموفق 20-09-2021 لقاء أخويًا في مدينة نيويورك مع نظيره من دولة فلسطين، معالي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.جاء هذا النهج تمهيدًا للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد وزير الخارجية الفنزويلي اجتماعات مهمة مع مختلف ممثلي العالم.وأكد وزير الخارجية الفنزويلي خلال الاجتماع على "التزام فنزويلا التضامني والرئيس نيكولاس مادورو بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني" والتزامهما الراسخ بالسيادة وتقرير المصير.وفي الاجتماع، اتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التعاون في الساحة متعددة الأطراف، سواء في الأمم المتحدة أو في حركة دول عدم الانحياز "للإصرار على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون العام الدولي".المصدر: سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى دولة فلسطين