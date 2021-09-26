المالكي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق الحراك الدولي لتنفيذ خطاب الرئيس

رام الله - دنيا الوطنالتقى د رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين والوفد المرافق له مع انطونيو غوتيريس امين عام الامم المتحدة في ختام جولته على هامش الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة في الدورة الحالية 76 المنعقدة فينيويورك.واطلع المالكي الامين العام على مستجدات الاوضاع في دولة فلسطين المحتلة، خاصة بعد تغير وجوه، الحكومة الاسرائيلية، ولكن دون تغيير في السياسات الاستعمارية، فالحكومة الحالية مستمرة في الاستيطان غير الشرعي، وغيرها من الجرائم التيترتكب من هدم للمنازل وتهجير قسري، واعدام ميداني، واعتقال تعسفي، واطلاق يد المستوطنين الارهابيين في كافة مدن فلسطين في الاخص في مدينة القدس، ومحاولات تهويدها وضمها بنا فيها من خلال القانون المسمى قانون "تسوية الاراضي"، وان كلهذه الجرائم ترتكب على مسمع ومرآى العالم ككل.واكد المالكي على ما جاء في خطاب السيد الرئيس وقدم تحليلا كاملا لكل ما ورد فيه من مطالبات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والمطالب للامين العام، باعتبار ما جاء في الخطاب يشكل خارطة طريق جدية للمجتمع الدولي للتدخل، وتحويلخطاباته وبياناته الى مجموعة من الخطوات الفعالة، والاليات، خاصة فيما يخص الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية.