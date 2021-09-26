مباشر | حفل ملتقى صيادلة الوطن في يوم الصيادلة العالمي

دولي

روسيا: (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون في مالي

روسيا: (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون في مالي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أمس، على أن الشركة العسكرية الروسية الخاصة (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون موجودة في مالي، لتلقيها دعوة من الحكومة الانتقالية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان على القوات الفرنسية محاربة الإرهابيين الذين أسسوا وجوداً لهم في كيدال شمال مالي، لكنها لم تتمكن من ذلك، والإرهابيين يواصلون الهيمنة على تلك المنطقة".

وأضاف لافروف: "أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن روسيا سيجري إبعادها وردعها والتواصل معها".

ووجه سؤال إلى جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: "ما الذي ستتواصل فيه معنا؟".

واعترضت فرنسا وألمانيا على وجود مجموعة (فاغنر) التي يقال أنها مرتبطة بالكرملين في مالي، وتتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى والتورط في الصراع بليبيا.

وتستضيف مالي أكثر من 18 ألف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

(طالبان) تعلق جثامين أربعة خاطفين على رافعات في هرات

الصين: بيع حصص ثاني أكسيد الكربون لعدد من الشركات

الصين: بيع حصص ثاني أكسيد الكربون لعدد من الشركات

آيسلندا: النساء يفزن بغالبية المقاعد البرلمانية

آيسلندا: النساء يفزن بغالبية المقاعد البرلمانية

إيران: نتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين

إيران: نتخذ القرار وفق السلوك العملي للأمريكيين

&#34;مشهد مشابه لأحداث 11 سبتمبر&#34;.. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا

"مشهد مشابه لأحداث 11 سبتمبر".. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا

متحدث أممي يستبعد تمثيل (طالبان) أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة

متحدث أممي يستبعد تمثيل (طالبان) أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة

شقيقة كيم: البلاد مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع كوريا الجنوبية

شقيقة كيم: البلاد مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع كوريا الجنوبية

الرئيس الصيني: الوضع في مضيق (تايوان) معقد وقاتم

الرئيس الصيني: الوضع في مضيق (تايوان) معقد وقاتم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; توقع اتفاقيات توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع عدد من المؤسسات الفلسطينية

"الاقتصاد" توقع اتفاقيات توسيع شبكة مراكز دعم الابتكار مع عدد من المؤسسات الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد بموقف العراق من التطبيع مع دولة الاحتلال

"الديمقراطية" تشيد بموقف العراق من التطبيع مع دولة الاحتلال

فنزويلا تؤكد التزامها وتضامنها مع دولة فلسطين

فنزويلا تؤكد التزامها وتضامنها مع دولة فلسطين

المالكي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق الحراك الدولي لتنفيذ خطاب الرئيس

المالكي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق الحراك الدولي لتنفيذ خطاب الرئيس

أبو سيف يفتتح فعاليات مهرجان المونودراما الفلسطينية في بيت لحم

أبو سيف يفتتح فعاليات مهرجان المونودراما الفلسطينية في بيت لحم

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تعمل بمنهج شمولي وتضع المواطن أولا

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تعمل بمنهج شمولي وتضع المواطن أولا

عياش: خطاب الرئيس أمام الدورة 76 للجمعية العامة بـ &#34;التاريخي&#34;

عياش: خطاب الرئيس أمام الدورة 76 للجمعية العامة بـ "التاريخي"

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال وندعو لتصعيد المقاومة بالضفة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال وندعو لتصعيد المقاومة بالضفة

منوعات

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

ماذا علَّق أحمد العوضي بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز وخروجها من المشفى؟

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

جومانا مراد تصدم جمهورها بعمل فني غريب للغاية

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

بعد ماجدة الرومي.. سيارات إسعاف بحفل جورج وسوف تثير القلق

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

ما حقيقة زواج سوزان نجم الدين من حارسها الشخصي؟

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

بعد اعتزالها الفن.. شاهد الظهور الأول لليلى طاهر بالعكاز

شاهد: نجمة &#34;أراب غوت تالنت&#34; تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

شاهد: نجمة "أراب غوت تالنت" تعلن ارتداءها الحجاب.. هل تعتزل؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: ريهام حجاج تحدث ضجة بسبب صورة شقيقتها

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

شاهد: محمد عساف يكشف عن مفاجأة جديدة للشعب المصري

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

منة فضالي تثير الجدل بعد رسالة غامضة وجهتها للجمهور

عربي

السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف للأنظمة من جنسيات مختلفة

السعودية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف للأنظمة من جنسيات مختلفة

الرئيس الجزائري يعلن إنتاج أول لقاح محلي لفيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعلن إنتاج أول لقاح محلي لفيروس (كورونا)

الرئيس اليمني يشكر الجيش المصرية لدعمه في ثورة 26 سبتمبر

الرئيس اليمني يشكر الجيش المصرية لدعمه في ثورة 26 سبتمبر

وزير الخارجية الكويتي: ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار

وزير الخارجية الكويتي: ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار