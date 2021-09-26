روسيا: (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون في مالي





وتستضيف مالي أكثر من 18 ألف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنأكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أمس، على أن الشركة العسكرية الروسية الخاصة (فاغنر) لها حق مشروع بأن تكون موجودة في مالي، لتلقيها دعوة من الحكومة الانتقالية.وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة: "كان على القوات الفرنسية محاربة الإرهابيين الذين أسسوا وجوداً لهم في كيدال شمال مالي، لكنها لم تتمكن من ذلك، والإرهابيين يواصلون الهيمنة على تلك المنطقة".وأضاف لافروف: "أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن روسيا سيجري إبعادها وردعها والتواصل معها".ووجه سؤال إلى جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: "ما الذي ستتواصل فيه معنا؟".واعترضت فرنسا وألمانيا على وجود مجموعة (فاغنر) التي يقال أنها مرتبطة بالكرملين في مالي، وتتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى والتورط في الصراع بليبيا.