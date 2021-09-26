"مشهد مشابه لأحداث 11 سبتمبر".. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا



ومع ذلك ، ما زال الكثيرون يشعرون بالدهشة من رؤية طائرة النقل الجوي الاستراتيجي من طراز Boeing C-17A Globemaster III وهي تقترب من المباني.



وقال شهود عيان: "إن الطائرة كانت تحلق بالفعل فوق نهر عبر المدينة - وليس مباشرة عبر مناطق مبنية".



وأضاف: "لم يتضح على الفور من الزاوية في هذا الفيديو، لكن تلك الطائرة تحلق فوق نهر يمر عبر المدينة".



بدوره، قال طيار لطائرة من طراز C-17 في سلاح الجو الأمريكي رغب في عدم الكشف عن هويته: "إن الحيلة لن يُسمح لها مطلقًا بأداءها في الولايات المتحدة"، ووصف هذه الخطوة بأنها "مجنونة".



وأضاف:"إذا توقف توقيت الطاقم أو إذا كان رد فعلهم بطيئا، فإن الطائرة ستصطدم بمبنى. وهذا أمر محفوف بالمخاطر".







وقال مسؤولون استرالييون في بيانٍ لهم: "السلامة وإدارة الضوضاء والبيئة اعتبارات حيوية في تخطيط وتنفيذ أنشطة الطيران الدفاعي".



وأكد المسؤولون أن صحة وسلامة جميع الأفراد المشاركين في هذا الحدث "أمر بالغ الأهمية".



وقال مسؤولون استرالييون في بيانٍ لهم: "السلامة وإدارة الضوضاء والبيئة اعتبارات حيوية في تخطيط وتنفيذ أنشطة الطيران الدفاعي".وأكد المسؤولون أن صحة وسلامة جميع الأفراد المشاركين في هذا الحدث "أمر بالغ الأهمية".

وتركت الرحلة المذهلة عبر بريزبين السكان المحليين في حالة من الذهول والرعب، بينما سرعان ما انتشرت اللقطات على الإنترنت.وانقسمت الآراء حول الحادثة، حيث قال البعض "إنه جعلهم يفكرون في الهجوم الإرهابي الأكثر دموية على الأراضي الأمريكية".