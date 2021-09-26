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دولي

متحدث أممي يستبعد تمثيل (طالبان) أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة

متحدث أممي يستبعد تمثيل (طالبان) أفغانستان في اجتماعات الجمعية العامة
عناصر من طالبان
رام الله - دنيا الوطن
استبعد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن تمثّل حركة (طالبان)، أفغانستان في الاجتماعات الجارية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الرغم من أن الحركة طلبت إلقاء كلمة البلاد في الاجتماعات.

قال دوجاريك: "إن الممثل المسجل رسمياً للتحدث باسم البلاد هو مبعوث الحكومة الأفغانية السابقة غلام إسحق زاي".

وطالبت الحركة في خطاب إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتمثيل البلاد رسمياً في الأمم المتحدة، بإلقاء الكلمة في المناقشات العامة الجارية، وكذلك بترشيح مبعوث من الحركة يحل محل إسحق زاي.

ويرجع القرار الخاص بتمثيل أفغانستان إلى لجنة أوراق الاعتماد بالمنظمة، وحتى اللحظة لا يوجد اجتماع مجدول للجنة، ولذلك ما يزال السفير الأفغاني الحالي في منصبه.

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