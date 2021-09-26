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شؤون فلسطينية

فتح: كلمة الرئيس مفصلية ومعبرة عن آمال ومعاناة شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
عبٌرت حركة  فتح على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي، عن فخرها واعتزازها بكلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، مؤكدا أنها كلمة مفصلية ومعبٌره عن آمال ومعاناة شعبنا.

وقال القواسمي إن الرئيس محمود عباس تحدث بصراحة مطلقة للعالم بأسره عن الحلول الممكنة في ظل رفض إسرائيل للقانون الدولي وحل الدولتين المتوافق عليه دوليا،  وأن شعبنا الفلسطيني لن يعدم الطريق والوسيلة للوصول للحرية والعدالة ، ولن يتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام "الابارتايد" والفصل العنصري  الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا،

وشدٌد القواسمي على أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده سيواصل الصمود والنضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى الوصول للحرية والعدالة والاستقلال، وعلى العالم أن يستمع جيدا لصوت الشعب الفلسطيني الذي صدح اليوم من على منبر الأمم المتحدة

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