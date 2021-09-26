شقيقة كيم: البلاد مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع كوريا الجنوبية





وشددت على أن التوصل إلى تفاهم سلس بين الكوريتين لن يكون ممكناً إلا إذا تم الالتزام بالنزاهة والاحترام من كلا الجانبين.



وجاء البيان بعد يوم من ترحيب شقيقة زعيم كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، بإعلان النهاية الرسمية للحرب الكورية، واصفةً الفكرة بأنها مثيرة للاهتمام.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كيم يو جونغ شقيقة رئيس كوريا الشمالية، اليوم الأحد، عن استعداد بلادها لبحث إعلان النهاية الرسمية للحرب الكورية، ودراسة عقد قمة بين الكوريتين.وقالت شقيقة الرئيس في بيان رسمي لها: "إن كوريا الشمالية منفتحة على إجراء مناقشات بناءة، للتوصل لحلول ناجحة للقضايا محل الخلاف بين البلدين".وأضافت جونغ: "بما في ذلك الإعلان في الوقت المناسب عن نهاية الحرب وإعادة إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين وعقد قمة بين الكوريتين"، مشيرةً إلى أن ذلك يعبر عن رأيها الشخصي.وتابعت: "أنها تشعر بأن الشعب الكوري الجنوبي يرغب في شدة في انتشال العلاقات بين الكوريتين من المأزق الراهن، وتحقيق الاستقرار السلمي في أقرب وقت ممكن، وأن كوريا الشمالية لديها نفس الرغبة".