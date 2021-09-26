دولي

الرئيس الصيني: الوضع في مضيق (تايوان) معقد وقاتم

الرئيس الصيني: الوضع في مضيق (تايوان) معقد وقاتم
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد،: " إن الوضع في مضيق تايوان معقد وقاتم"، وذلك خلال تصريحاته في خطاب تهنئة لزعيم حزب المعارضة الرئيسي في تايوان.

وأضاف شي وهو زعيم الحزب الشيوعي الحاكم، أن الوضع في مضيق (تايوان) معقد وقاتم، ويتعين على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معا بقلب واحد والمضي قدما معا.

وأكد شي في خطابه الذي نشر حزب كومينتانج أن الحزبين بينهما تواصل جيد يستند إلى موقفهما المشترك المناهض لاستقلال تايوان.

فيما وعبر عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون من أجل السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان وإعادة الوحدة الوطنية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي على قبول السيادة الصينية عليها على الرغم من أن أغلب التايوانيين لا يرغبون في حكم بكين.

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