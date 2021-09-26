إصابتان "إحداها خطيرة" في صفوف جنود الاحتلال خلال اشتباكات جنين

رام الله - دنيا الوطناعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابتين في صفوف جنوده، إحداها خطيرة، خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في جنين صباح اليوم.وتحدثت ادارة مستشفى رامبام حول حالة الضابط والجندي اللذين أصيبا في الضفة، وقالت إن الجرحى حالتهم خطيرة وغير مستقرة، حيث تم إجراء عدد من العمليات الجراحية لاستقرار حالتهم.وأكدت أنه من المتوقع إجراء المزيد من العمليات الجراحية، لا يوجد خطر على حياتهم رغم إصاباتهم المعقدة والخطيرة.وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد اغتالت أسامة صبح أحد عناصر سرايا القدس في محافظة جنين، وأصابت تسعة آخرين.واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال في مدينتي الضفة الغربية والقدس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، استشهاد مواطن، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، اضافة لثلاثة شهداء في القدس.