شؤون فلسطينية

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال وندعو لتصعيد المقاومة بالضفة

رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال وندعو لتصعيد المقاومة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "نوجه التحية كل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار شهداء القدس وجنين الذين قضوا نحبهم في ملحمة بطولية مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المسرى والأسرى على طريق الحرية".

واكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن دماء الشهداء الذي ارتقوا صباح اليوم الأحد، في القدس وجنين لن تذهب هدرا وستكون لعنة على الاحتلال ووقودا للشعب الفلسطيني لمواصلة طريق الجهاد والمقاومة للدفاع عن القدس والأسرى.

ودعا رضوان، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني في نقاط التماس ولتصبح الضفة لهيبا تحت أقدام الاحتلال.

وقال القيادي في حماس: "لا مقام للاحتلال على أرض فلسطين وستبقى الضفة  خزانا للمقاومة على أرض فلسطين وستواصل مسيرة الشهداء الأبطال حتى دحر الاحتلال".

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