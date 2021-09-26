أبو حمزة: مقاتلونا تصدوا ببسالة لتوغل العدو في جنين وأوقعوا إصابات بصفوفه

رام الله - دنيا الوطنأكدت الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن مقاتلو السرايا تصدوا ببسالة للتوغل الصهيوني في جنين، وخاضوا اشتباكًا بطوليًا مع قوات الاحتلال.وقال أبو حمزة في تصريح مقتضب "مقاتلونا الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين، وخاضوا اشتباكاً بطولياً مع قوات الاحتلال وأوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو".واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط ومجند من وحدة دوفدفان بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال الاشتباك المسلح مع مقاتلي سرايا القدس في برقين قرب جنين.