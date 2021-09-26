دولي

غوتيريش ورئيس قبرص التركية يناقشان وجهات النظر بقضية الجزيرة

غوتيريش ورئيس قبرص التركية يناقشان وجهات النظر بقضية الجزيرة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار
رام الله - دنيا الوطن
تبادل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأرسين تتار، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أمس السبت، وجهات النظر المتعلقة بقضية جزيرة قبرص.

وجاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عقب اجتماع مغلق للطرفين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال فيه: "الأمين العام التقي اليوم السيد أرسين تتار، وتبادلا وجهات النظر المتعلقة بقضية قبرص".

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ولم تجري أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة، منذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال تموز/ يوليو 2017.

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