الرئيس الجزائري يعلن إنتاج أول لقاح محلي لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن بلاده ستنتج أول لقاح محلي مضاد لفيروس (كورونا)، وسيكون ذلك في قسنطينة يوم 29 أيلول/سبتمبر2021.وأكد تبون أن الجزائر لديها قدرة على إنتاج 500 ألف لتر يومياً من الأكسجين، اللازم لمرضى الحالات الشديدة من فيروس (كورونا)، وفق (صحيفة النهار الجزائرية).فيما تعمل الجزائر على تسريع وتيرة التلقيح ضد (كوفيد 19)، لتجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية للبلاد والسكان.