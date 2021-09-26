الرئيس اليمني يشكر الجيش المصرية لدعمه في ثورة 26 سبتمبر

رام الله - دنيا الوطنشكر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة (26) أيلول/سبتمبر اليمنية.جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الثورة اليمينة، قائلاً: "الرحمة والغفران والخلود للشهداء الأبرار من رجالات الجيش والمقاومة ولشهداء ثورة سبتمبر وأكتوبر، والخلود والمجد للشهداء الأبطال من أبطال جمهورية مصر العربية الشقيقة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب أرضنا دفاعا عن الثورة اليمنية عام 1962"، مثمناً الجهود المصرية في كل مراحل.وطالب الرئيس اليمني المجتمع الدولي والإقليمي بتقديم الدعم والمساندة للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، حتى تتمكن من واجباتها بشكل كامل، للوصول إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني.وعبر هادي "عن الشكر الجزيل للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومتهما الرشيدة وشعب المملكة العزيز على ما قدموه من دعم وإسناد لشعبنا في معركته الفاصلة".ودعا للوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.