غزة: تسجيل 4 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1705 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1659 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 163779 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19158 حالة، وإجمالي المتعافين 143278 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1343 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 419 حالة، من بينها 270 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 403326 شخصا.