ماكرون: سنضاعف عدد جرعات لقاح (كوفيد-19) المخصصة للدول الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، على أن بلاده ستقدّم 120 مليون جرعة لقاحية مضادة لـ (كوفيد-19) للدول الفقيرة، أي ضعف الكمية التي سبق ان أعلنت عنها.وقال الرئيس الفرنسي خلال مداخلة عبر الفيديو بثّت خلال حفل موسيقي خيري في باريس: "إن الظلم هو أن التلقيح في قارات متأخر جداً بشكل واضح، بسببنا جماعياً، في إفريقيا بالكاد ثلاثة بالمئة من السكان تلقوا اللقاح، يجب تسريع الأمر وتعزيزه".وأضاف الرئيس الفرنسي: "فرنسا ملتزمة مضاعفة عدد الجرعات التي تقدّمها، سننتقل من 60 مليون إلى 120 مليون جرعة مُقدّمة".في ذات السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي عن عزمها على مضاعفة تبرّعاتها من اللقاحات المضادة لـ (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الجرعات الموعودة للدول الفقيرة إلى أكثر من 1.1 مليار.