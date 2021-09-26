شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن جريمتي القدس وجنين

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية المباشرة عن جريمتي القدس وجنين
رام الله - دنيا الوطن
دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين، وأسفرتا عن استشهاد خمسة مواطنين.

واعتبرت الرئاسة أن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

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