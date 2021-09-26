أمريكا : 3 قتلى جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا

رام الله - دنيا الوطنتلقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وُجرح آخرون، أمس السبت، جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأميركية.ويرجع ذلك لخروج ثمانٍ من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ)، قرب مدينة جوبلين الواقعة قرب الحدود مع كندا في شمال مونتانا، وفق ما أوضحته شركة سكك الحديد (أمتراك).وقال الشركة: "نحو (141) راكباً إضافة إلى (16) من أفراد الطاقم كانوا في القطار المتجه من سياتل إلى شيكاغو".وعلقت الشركة على الحادث: "تبلّغنا بحزن شديد أن السلطات المحلية تؤكد الآن مقتل ثلاثة أشخاص جراء هذا الحادث، مشيرة إلى عدد من الجرحى في صفوف الركاب وأفراد الطاقم".وأشارت الشركة إلى أنها أرسلت فرقاً إلى المكان تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين، وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان.وقالت أماندا فريكل، منسقة خدمات الطوارئ والكوارث، في مونتانا لصحيفة نيويورك تايمز: "إن أكثر من (50) شخص أصيبوا بجروح، وأن جميع الأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة أُخرجوا من هيكل القطار".