وزير الخارجية الكويتي: ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتي، اليوم الأحد، أن استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق يضمن الاستقرار.جاء ذلك خلال حوار أجرته صحيفة القبس مع الناصر، أكد من خلاله أن ترسيم الحدود مع العراق مهم جدا ويضمن استقرار البلدين، وهو ما يتم من خلال مرجعيات ومقاييس متعارف عليها دوليا.وأكد الوزير الكويتي بأنه تم الاتفاق مع العراق على أن يكون انعقاد اللجنة الفنية المعنية، لاستكمال ترسيم الحدود البحرية، تحت أي ظرف كان، حيث تناولت في اجتماعها الأول القضايا التي كانت وراء قرار الأمم المتحدة، رقم 833، وهو جزء لم يتم ترسيمه وتحديده بعد، ويتعلق بالتأمين الملاحي، مشيراً إلى وجود بروتوكول تعاون بين خفري السواحل في أي قناة مائية ويتم تنفيذه.وأضاف الناصر أن علاقات بلاده والعراق وصفه بالارتباط العضوي التاريخي منذ قديم الأزل، موضحاً إلى أن التاريخ والجغرافيا أمر لا يمكن تغييره، مشددا على أهمية تمكين العراق، وأن يكون مستقلا أكثر فيما يتعلق باتخاذ القرار لديه، بدعوى أن استقلالية القرار العراقي مهمة دون أية تدخلات أجنبية.وأفاد الوزير الكويتي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبلاده مؤخرا، كانت مهمة ومفصلية ووضعت خريطة طريق، حيث تلتها زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد، للمشاركة في قمة بغداد، التي تميزت بالشكل والمضمون.