رئيس الوزراء المصري: مشروع القطار الكهربائي سيمثل ثورة حقيقية في النقل

رام الله - دنيا الوطنأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالقاهرة، سيمثل (ثورة حقيقية) في منظومة النقل الجماعي في مصر.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدبولي، عقب جولته، اليوم الأحد، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف الرابط بين مناطق (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة- مدينة العاشر من رمضان).وقال مدبولي: " إن هذا المشروع يعد عملاقا بكل المقاييس، حيث يصنع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى"، لافتا إلى أن المشروع بمراحله المختلفة الذي نحرص على الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة المقبلة، سيمتد إلى نحو 100 كم، وهناك مرحلة يتم العمل بها حاليا نستهدف إتمام أعمال التنفيذ بها بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.وتابع: "هذا المشروع كان من المفترض أن يستغرق 4 سنوات، ولكننا نستهدف اليوم إتمام المرحلة الأولى منه بنهاية شهر أكتوبر لبدء مراحل التشغيل التجريبي لها والتي استغرقت سنتين فقط".