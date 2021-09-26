العراق: صدور مذكرات اعتقال بحق المشاركين في مؤتمر "الدعوة إلى التطبيع"

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر (الدعوة إلى التطبيع).وقال المجلس في بيان له إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الامن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو (وسام الحردان) على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع (إسرائيل)"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو (مثال الألوسي) والموظفة في وزارة الثقافة (سحر كريم الطائي) عن الجريمة نفسها"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.