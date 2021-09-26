شاهد: الكشف عن حقيقة المياه السوداء في البحر الميت

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسرب مياه سوداء باتجاه البحر الميت، مما تسببت بتلويث مياه البحر وخروج رائحة كريهة لها.





وكشف رئيس قسم مشاريع النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن بهجت العدوان، حقيقة المياه السوداء في البحر الميت.وقال العدوان: "إنه من المستحيل أن تكون المياه السوداء في منطقة البحر الميت نفطا"، بحسب (سبوتنيك).وبين العدوان أنه بعد الكشف الحسي على الموقع أن ما ظهر في مقطع فيديو متداول هي مياه سوداء لها رائحة كريهة.وأوضح أن موقع تسرب المياه السوداء باتجاه البحر الميت يقع على مسافة 500 متر من موقع البركة الحمراء.ولفت العدوان إلى وجود مياه عذبة بالمنطقة، مدللا على ذلك باخضرار الأشجار بالقرب من الموقع.وأوضح أن سبب اللون الأسود الذي اكتسبته المياه هو أن المياه العذبة اختلطت بطين البحر الميت الأسود، قبل أن تتسرب بين الصخور لتصب في البحر الميت.وذكر العدوان أن النفط في حال كان موجودا فإنه يكون على أعماق كبيرة ولا يظهر على سطح الأرض.