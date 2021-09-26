موسكو: مظاهرات واحتجاجات تضم مئات الأشخاص للمطالبة بإعادة إجراء الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنشاركه مئات الروس الغاضبين من الانتخابات البرلمانية، التي جرت الأسبوع الماضي في الاحتجاجات وسط موسكو، أمس السبت، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "أعيدوا الانتخابات".فيما دعا للاحتجاج عدد من الساسة، معظمهم من الشيوعيين، قائلين" إنهم تعرضوا للخداع من خلال نظام التصويت عبر الإنترنت، ودعوا إلى إلغاء هذا النظام"، في الوقت ذاته نحو(400) شخص، منهم صحفيون، شاركوا في الاحتجاج، وفق(مونت كارلو).كانت الشرطة الروسية قد احتجزت نشطاء من المعارضة، محذرة من أنها ستفرق أي تجمعات غير قانونية في مطلع هذا الأسبوع، إلا أنه لم تظهر أي عملية احتجاز.