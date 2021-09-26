السودان يبدي استعداده لأي مبادرة حول أزمة سد النهضة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، أمس، عن استعداد بلاده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة، أو تحرك سلمي، بشأن سد النهضة يوصل الدول الثلاث لاتفاق يلبي مصالح جميع الأطراف.وقال حمدوك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من مقر مجلس الوزراء بالخرطوم: "إن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، تزامن مع إعلان إثيوبيا الخطوة الثانية بالملء الأحادي، بعد أن عجزت الأطراف خلال جولات التفاوض عن تحقيق أي اتفاق".وأوضح حمدوك أن بلاده ترفض أي إجراء أحادي، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لتجنيب السودان الأضرار المحتملة، التي تهدد عيش نصف سكان السودان وسلامة السدود.وأضاف رئيس الوزراء السوداني: "أن سد النهضة يؤثر سلباً على ري المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على طول نهر النيل والنيل الأزرق".وأكمل قائلاً: "عانينا خلال الأسابيع الماضية من بعض هذه الأضرار إبان الملء الأحادي الأول والثاني، على الرغم من الإجراءات الاحترازية المكلفة التي اتخذتها الحكومة السودانية لتفادي هذه الآثار".وبيّن أن إبراز ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي سيعزز مسار التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بما يمكن من تحقيق الاتفاق المنشود.