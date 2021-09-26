الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يهاجمون منازل في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا عقب الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب، بمنطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فرج التميمي، عقب الاعتداء عليه، تزامنا مع قيام المستوطنين من مستوطنة "حفات جال" برشق منازل المواطنين بالحجارة في منطقة جبل جالس وتعود لعائلة التميمي.كما داهمت قوات الاحتلال ت المنطقة، واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب عرف منهم المسن راشد حامد الزرو التميمي (63 عاما)، وحامد وفرج شاكر الزرو التميمي.يشار إلى أن اهالي منطقة جبل جالس يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل مستوطني "حفات جال" بهدف ارغامهم على الرحيل لسرقة اراضيهم لتوسيع المستوطنة المذكورة.وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.ويجثم في البلدة القديمة بالخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي.وأنشأ المستوطنون مؤخراً ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديداً على أراضي "دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير".