الإمارات تجري تعديلات على وزارتي المالية والبيئة



حيث جرى تعيين وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء وتعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزيرا للدولة للشؤون المالية، ليحل محل عبيد حميد الطاير، بينما جرى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، وفق (فرانس24).



جاء ذلك في إطار سعي بلدان الخليج إلى تأمين استثمارات ورفع مكانتها على الساحة الدولية مع تراجع أهمية النفط، ومشيراً إلى أن في الآونة الأخيرة أطلقت الإمارات (50) مبادرة اقتصادية جديدة لزيادة القدرة التنافسية للبلاد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في الأعوام التسعة المقبلة.



فيما احتفظ سهيل بن محمد المزروعي بمنصبه كوزير للطاقة، لكنه تولى إلى جانب ذلك دور وزير البنية التحتية، مما يعكس الدمج بين الوزارتين.



وأعلن الشيخ محمد هذه التغييرات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى جانب عدد من التغييرات الهيكلية، وقال: "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة، رؤية الإمارات 2021"، والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.







رام الله - دنيا الوطنقام محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، أمس السبت، بإجراء تعديلات وزارية، وهما وزارة المالية ووزارة البيئة، حيث تم تعيين وزراء جدد لتلك الوزارتين.