الاحتلال يغلق حاجز شوفة العسكري جنوب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، حاجز شوفة العسكري المقام على مدخل القرية، جنوب شرق طولكرم، ومنعت المركبات من المرور.وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين من سكان المحافظة ومن أراضي الـ 1948، ومنعتهم من العبور وسط إطلاق قنابل الصوت ما تسبب بحدوث أزمة بالمكان.ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين وينغص حياة المسافرين عبرها.وتحولت حواجز الاحتلال بأشكالها كافة إلى مصائد يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب والإذلال.كما شهدت الحواجز الاحتلالية العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.