زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة تايوان

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق 45 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.





ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.





وتقع جزيرة تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين في بحر الصين الجنوبي، وهي عرضة للزلازل، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في زلزال جنوب تايوان عام 2016.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بقوة (5.7 درجة) على مقياس ريختر ضربت جزيرة تايوان فجر اليوم الأحد.