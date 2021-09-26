شؤون فلسطينية

هنية: مواجهات بيتا رسّخت ثلاث حقائق "المقاومة والوحدة والهوية"

هنية: مواجهات بيتا رسّخت ثلاث حقائق "المقاومة والوحدة والهوية"
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "مواجهات قرية بيتا البطولية، واستشهاد الشاب محمد علي خبيصة رسّخ ثلاث حقائق، الأولى أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بشرعية المحتل على هذه الأرض، ولا شرعية الاستيطان مهما بلغت التضحيات ومهما عَلت كلفة المواجهة".

وخلال كلمة تعزية ألقاها في بيت العزاء عبر الهاتف، قدّم هنية التعازي لوالد الشهيد، والتحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، ولأهل قرية بيتا الأبطال، وللشهيد البطل محمد وإخوانه الجرحى، ولعائلة خبيصة الكريمة.

وأضاف أن "الحقيقة الثانية هي وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المواجهة والمقاومة، أما الثالثة فهي أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتحرير وأقصر الطرق لطرد المحتل واستعادة حقوقنا وعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة".

وأكّد رئيس حماس تمسك حركته بهذه الوحدة وحرصها عليها مع كل الفصائل الفلسطينية واعتزازها بها وبالشراكة في ميدان المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة اليوم هي درعٌ وسيف للشعب، وأنها تُراكم من قوتها من أجل إنجاز مشروع التحرير.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي بأضلعه الثلاثة المقاومة والوحدة والهوية لهذه الأرض وما تقدمه بيتا اليوم كما غزة والقدس يؤكد أنه لا مستقبل للمحتل على أرض فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده قادرٌ على اقتلاع الاحتلال من جذوره من خلال تمسكه بوحدته ومقاومته.

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