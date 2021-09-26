نفتالي بينت يُعلق على أحداث الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عن عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ووقوع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينين صباح اليوم.وقال بينت بينما هو في طريقه لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق القناة السابعة، أطلعت على تفاصيل ما حدث الليلة في الضفة الغربية.وأضاف: "الجنود والقادة في الميدان تصرفوا كما هو متوقع منهم وسعوا جاهدون للاتصال ونحن ندعمهم بالكامل".وبحسب زعمه: "عناصر حماس الذين قُتلوا كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم في المستقبل القريب".